Israele lancia raid su Gaza | Siamo stati attaccati da Hamas Almeno 25 vittime tra i palestinesi

A poche ore dal voto del Consiglio di sicurezza dell'Onu dà il via alla fase due del piano di pace di Trump, l'esercito israeliano ha attaccato massicciamente la Striscia di Gaza dopo essere finito sotto il fuoco dei miliziani di Hamas sul lato orientale della Linea Gialla, cioè sul territorio. 🔗 Leggi su Today.it

Israele lancia raid su Gaza, l'esercito israeliano: "Siamo stati attaccati da Hamas". Diversi i palestinesi morti - I soldati di Tel Aviv sono finiti sotto il fuoco dei miliziani palestinesi sul lato orientale della Linea Gialla, cioè sul territorio che è ora sotto il controllo israeliano ... Lo riporta today.it

Israele rompe la tregua: raid su Gaza dopo l'attacco in Libano - In un’escalation pericolosa, l’esercito israeliano ha intensificato oggi gli attacchi aerei sia nella Striscia di Gaza che nel sud del Libano, mettendo seriamente a rischio la tregua in entrambi i fro ... Da msn.com

Gaza, nove morti e decine di feriti nei raid di Israele - Nove palestinesi sono stati uccisi e decine sono rimasti feriti nella serie di attacchi aerei lanciati dall’esercito israeliano in diverse aree della Striscia di Gaza. Secondo ilsole24ore.com