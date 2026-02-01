ISEE 2026 | franchigia prima casa a 91.500 euro e nuova scala di equivalenza per i figli Decreto PNRR introduce calcolo automatico per scuole università e comuni

Il governo ha annunciato le novità per l’ISEE 2026, che entreranno in vigore con il nuovo anno. La principale riguarda la franchigia per la prima casa, che sale a 91.500 euro, e una nuova scala di equivalenza per i figli. Il decreto del PNRR introduce anche un calcolo automatico per scuole, università e comuni, semplificando le procedure e riducendo i tempi. Ora, chi deve fare l’ISEE può aspettarsi un procedimento più rapido e più chiaro rispetto al passato.

L’ISEE 2026 segna un cambiamento radicale nelle regole di calcolo dell’attestazione rilasciata dall’Inps per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate. La Legge di Bilancio 2026 introduce nuove franchigie sulla prima casa, maggiorazioni per le famiglie con figli e l’obbligo di dichiarare criptovalute e asset digitali. Le modifiche si applicano a cinque agevolazioni principali: assegno unico, assegno di inclusione, supporto per la formazione e il lavoro, bonus nido e bonus nuovi nati. Il decreto PNRR approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 gennaio introduce semplificazioni che porteranno all’acquisizione automatica dei dati da parte di comuni, scuole, università e Pubblica Amministrazione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La manovra di bilancio 2026 modifica il calcolo dell'Isee, introducendo una franchigia di 91.

