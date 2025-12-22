ISEE | tetto a 200mila euro per la prima casa nelle città metropolitane Per gli altri comuni limite a 91.500 euro con incrementi per ogni figlio dal secondo
La commissione Bilancio del Senato ha approvato sabato 20 dicembre una modifica alla legge di bilancio che porta a 200mila euro il valore massimo dell'abitazione principale escluso dal calcolo dell'ISEE per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
