Ti butto l'acido in faccia | perseguita la ex con minacce e insulti | ora andrà a processo

Da fanpage.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 41 anni sarà processato davanti al Tribunale di Firenze con l’accusa di aver perseguitato l’ex moglie tramite minacce, insulti e comportamenti di stalking. L’indagine ha ricostruito una serie di episodi che hanno causato serie preoccupazioni per la vittima. Il procedimento giudiziario mira a fare luce sui fatti e a valutare le eventuali responsabilità penali dell’imputato.

Minacce, stalking e molestie: un 41enne va a processo davanti ai giudici del Tribunale di Firenze per aver perseguitato l’ex moglie. In un caso avrebbe anche messo in atto una violenza sessuale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

