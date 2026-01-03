Ti butto l'acido in faccia | perseguita la ex con minacce e insulti | ora andrà a processo

Un uomo di 41 anni sarà processato davanti al Tribunale di Firenze con l’accusa di aver perseguitato l’ex moglie tramite minacce, insulti e comportamenti di stalking. L’indagine ha ricostruito una serie di episodi che hanno causato serie preoccupazioni per la vittima. Il procedimento giudiziario mira a fare luce sui fatti e a valutare le eventuali responsabilità penali dell’imputato.

‘Ti brucio viva e ti butto l’acido in faccia’, anni da incubo per una giovane donna - Empoli, 3 gennaio 2025 – Minacce di morte, insulti, persecuzioni anche sui social network e un episodio di violenza sessuale: è quanto avrebbe subito una donna residente nell’Empolese da parte dell’ex ... lanazione.it

«Ti brucio viva, ti butto l'acido in faccia»: minaccia l'ex moglie che ha deciso di lasciarlo, la pedina e abusa di lei - Minacce di morte, insulti, persecuzioni anche sui social network e un episodio di violenza sessuale: è quanto avrebbe subito una donna residente nell'Empolese da parte ... leggo.it

la Repubblica. . Rovesciò due flaconi di acido muriatico addosso alla ex, aggredendola all'interno del salone da parrucchiera della donna, ma per il giudice non si trattò di un tentativo di deformazione o sfregio permanente del viso. Il liquido utilizzato, contene - facebook.com facebook

