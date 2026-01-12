Trump | L’Iran ha chiesto di negoziare Teheran | ‘non cerchiamo la guerra ma siamo pienamente pronti a farla’

Recenti aggiornamenti indicano che l’Iran avrebbe proposto negoziati, mentre Teheran afferma di essere pronto alla lotta, senza cercare conflitti. Nel frattempo, in Iran, le proteste proseguono: secondo Human Rights Activists News Agency, almeno 554 persone sono morte e decine di migliaia sono state arrestate nelle ultime due settimane. La situazione rimane tesa, con tensioni tra le parti e preoccupazioni internazionali.

Roma, 12 gennaio 2026 – Secondo le informazioni fornite dall’agenzia di stampa Human Rights Activists News Agency, sono almeno 554 i morti e decine di migliaia le persone arrestate nelle ultime due settimane di proteste in Iran. Un bilancio drammatico, mentre Teheran assicura che la “situazione è sotto controllo” e che “presto tornerà internet”. Il ministero degli Esteri iraniano ha reso noto che sono “aperti” i canali di comunicazione con un emissario degli Stati Uniti, dopo che nella notte il presidente Donald Trump ha affermato che il governo della Repubblica islamica ha chiesto di negoziare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

