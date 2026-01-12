Trump | L’Iran ha chiesto di negoziare Teheran | ‘non cerchiamo la guerra ma siamo pienamente pronti a farla’

Recenti aggiornamenti indicano che l’Iran avrebbe proposto negoziati, mentre Teheran afferma di essere pronto alla lotta, senza cercare conflitti. Nel frattempo, in Iran, le proteste proseguono: secondo Human Rights Activists News Agency, almeno 554 persone sono morte e decine di migliaia sono state arrestate nelle ultime due settimane. La situazione rimane tesa, con tensioni tra le parti e preoccupazioni internazionali.

Roma, 12 gennaio 2026 – Secondo le informazioni fornite dall’agenzia di stampa Human Rights Activists News Agency, sono almeno 554 i morti e decine di migliaia le persone arrestate nelle ultime due settimane di proteste in Iran. Un bilancio drammatico, mentre Teheran assicura che la “situazione è sotto controllo” e che “presto tornerà internet”. Il ministero degli Esteri iraniano ha reso noto che sono “aperti” i canali di comunicazione con un emissario degli Stati Uniti, dopo che nella notte il presidente Donald Trump ha affermato che il governo della Repubblica islamica ha chiesto di negoziare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: “L’Iran ha chiesto di negoziare”. Teheran: ‘non cerchiamo la guerra ma siamo pienamente pronti a farla’ Leggi anche: Iran, proteste e sparatorie di massa: Teheran: “Siamo pronti alla guerra”, Trump: “Vogliono negoziare”, news in diretta Leggi anche: Proteste Iran, Teheran avverte: “Siamo pronti alla guerra ma anche ai negoziati” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Trump: “L’Iran ha chiesto di negoziare”. Teheran: ‘non cerchiamo la guerra ma siamo pienamente pronti a farla’ - Il ministro degli Esteri iraniano dichiara che è “aperto” un canale di comunicazione con un emissario Usa. msn.com

Iran, Trump: «I leader del Paese hanno chiesto di negoziare, si sta organizzando un incontro» - Trump valuta l'intervento in Iran, dove il regime continua a reprimere ferocemente le proteste tra uccisioni e arresti di massa ... leggo.it

Trump minaccia l'Iran, Teheran mette in guardia dal caos regionale

