Iran il presidente del parlamento | Consideriamo i militari Ue dei terroristi

Il presidente del parlamento iraniano ha detto che tutte le forze militari dell’Unione Europea sono ora considerate gruppi terroristici. La dichiarazione arriva dopo che l’UE ha inserito la Guardia Rivoluzionaria nella lista delle organizzazioni terroristiche, accusandola di repressione violenta durante le proteste in Iran. La tensione tra Teheran e Bruxelles si alza di nuovo.

Il presidente del parlamento dell’Iran ha dichiarato domenica che la Repubblica Islamica considera ora tutte le forze armate dell’ Unione Europea come gruppi terroristici, reagendo con veemenza dopo che il blocco ha dichiarato la Guardia Rivoluzionaria paramilitare del Paese un gruppo terroristico per la sua sanguinosa repressione delle proteste nazionali. L’Iran ha utilizzato una legge del 2019 per dichiarare reciprocamente terroristiche le forze armate di altre nazioni, dopo che gli Stati Uniti avevano dichiarato la Guardia un gruppo terroristico nello stesso anno. “Cercando di colpire la Guardia, che è stata la più grande barriera alla diffusione del terrorismo in Europa, gli europei si sono in realtà dati la zappa sui piedi e, ancora una volta attraverso la cieca obbedienza agli americani, hanno deciso contro gli interessi del proprio popolo”, ha detto Qalibaf. 🔗 Leggi su Lapresse.it

