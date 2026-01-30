L'Iran ha dichiarato gli eserciti dei paesi Ue come gruppi terroristi. La decisione arriva dopo le sanzioni contro i Pasdaran, che Teheran considera una risposta alle misure europee. L'azione iraniana riguarda direttamente le forze militari dei paesi europei coinvolti nelle recenti decisioni. La situazione rischia di complicare ulteriormente le relazioni tra Iran e Unione Europea.

"L'Unione Europea è pienamente consapevole che, in conformità con la risoluzione dell'Assemblea Consultiva Islamica, gli eserciti dei paesi che hanno partecipato alla recente risoluzione dell'Ue contro il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche sono considerati terroristi". Lo scrive in un post sul social X Ali Larijani, il segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale dell'Iran. "Di conseguenza, le ripercussioni ricadono sugli Stati europei che hanno intrapreso tale azione". "Le nostre ultime sanzioni dell'Ue sono un messaggio al regime: la repressione della libertà in Iran non resterà senza risposta", ribatte l'Alto Rappresentante alla Politica estera e sicurezza Kaja Kallas. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Iran considera "terroristi" gli eserciti dei Paesi Ue dopo le "sanzioni" ai Pasdaran

L’Unione Europea ha deciso di mettere i Guardiani della Rivoluzione iraniana nella lista delle organizzazioni terroristiche.

L’Unione Europea si prepara a inserire i Pasdaran nella lista dei gruppi terroristi.

