iPhone iOS 26.3 nasconde la tua posizione agli operatori | come funziona la svolta privacy

Con l’ultimo aggiornamento iOS 26.3, Apple ha introdotto una novità che fa discutere: ora il telefono nasconde la tua posizione agli operatori. Molti utenti pensano di aver già fatto abbastanza disattivando la localizzazione e chiudendo le app, ma così non basta. Con questa mossa, Apple punta a rafforzare la privacy, rendendo più difficile la tracciabilità della posizione anche per chi ha accesso ai dati. La vera domanda è: quanto cambierà davvero questa novità sulla nostra quotidianità?

La privacy è diventata una battaglia quotidiana. Disattivi la localizzazione, chiudi le app che tracciano, pensi di aver fatto tutto. Ma c’è un livello più profondo, invisibile, che sfugge al controllo della maggior parte degli utenti: la capacità delle reti cellulari di sapere esattamente dove ti trovi, semplicemente perché il tuo iPhone è acceso e connesso. Apple ha deciso di intervenire proprio su questo fronte, quello più insidioso. Con iOS 26.3, attualmente in fase di testing alla terza beta per sviluppatori, arriva una funzionalità che ridefinisce il concetto di privacy mobile. Si chiama Limita la posizione precisa e fa esattamente quello che promette: impedisce agli operatori telefonici di determinare con precisione millimetrica dove ti trovi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Apple ha lanciato iPhone Air e iOS 26, e le prime segnalazioni non sono delle migliori.

