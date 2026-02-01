Intrappolata dalla deflazione | cosa succede all' economia cinese

La Cina si trova in un momento difficile. L’economia del paese fatica a riprendersi da una spirale di deflazione che dura da tempo. Le aziende producono troppo, ma le persone comprano poco. Questo porta a profitti in calo, salari più bassi e consumi ancora più deboli. La situazione crea un circolo vizioso difficile da spezzare.

La Cina si trova intrappolata in un ciclo economico complicato, dove la produzione eccessiva si scontra con una domanda interna debole, generando una spirale di deflazione che colpisce profitti, salari e consumi. Lo spiega un lungo articolo del Wall Street Journal, che racconta come in mercati come il Qipu Road Wholesale Clothing Market di Shanghai, i venditori si trovino costretti a gestire enormi quantità di resi invece di fare nuove vendite, mentre fatturati e margini di profitto si riducono drasticamente rispetto ai livelli pre-pandemia. Molte aziende, dalle industrie tradizionali come acciaio, carta e cemento a settori più avanzati come veicoli elettrici e robotica, vedono i profitti crollare e i margini toccare i livelli più bassi degli ultimi quindici anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Negli ultimi tempi, l’economia cinese sta attraversando una fase di rallentamento significativo.

La Cina sta rafforzando la sua presenza militare sull'altopiano tibetano, costruendo nuove basi e infrastrutture strategiche.

