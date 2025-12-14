Sta costruendo nuove basi militari | cosa succede sul confine cinese

La Cina sta rafforzando la sua presenza militare sull'altopiano tibetano, costruendo nuove basi e infrastrutture strategiche. Questa espansione sul confine cinese-solare ha suscitato attenzione e preoccupazioni nella regione, evidenziando un possibile aumento delle tensioni e dei controlli militari in un'area di grande importanza geopolitica.

La Cina starebbe espandendo le proprie infrastrutture militari ad alta quota sull' altopiano tibetano. Pare infatti che Pechino abbia costruito o ammodernato almeno 16 aeroporti ed eliporti, molti dei quali situati oltre i 4.200 metri di quota, con piste lunghe fino a 4.500 metri e più di 70 rifugi antiaerei rinforzati in fase di realizzazione. Questi aeroporti "a duplice uso" ospiterebbero aerei da combattimento, aerei da trasporto pesante e diversi tipi di droni, compresi i modelli Sharp Sword, Soaring Dragon, CH-4 e CH-5. Una simile espansione di basi offrirebbe al Dragone una maggiore capacità di inviare truppe ed equipaggiamenti lungo il confine conteso con l' India, oltre al fatto di poter mantenere una copertura di intelligence approfondità del territorio della regione e dei siti militari indiani limitrofi. Ilgiornale.it

