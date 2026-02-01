L’Inter batte la Cremonese 2-0 nel derby lombardo. La squadra di Inzaghi conquista la quarta vittoria di fila in campionato e si avvicina ulteriormente alla vetta della classifica. Mentre il Napoli resta lontano nove punti, i nerazzurri preparano già la prossima sfida contro il Bologna.

L’Inter supera la Cremonese, allunga a quattro vittorie la serie positiva in campionato e torna a nove punti di vantaggio sul Napoli mentre attende la sfida di Bologna che vedrà impegnato il Milan secondo in classifica. Per gli uomini di Cristian Chivu ennesima prova superata in un match condotto in porto senza particolari patemi nonostante alcune novità di formazione, come Davide Frattesi che il tecnico rumeno ha virtualmente tolto dal mercato, schierandolo al fianco di Zielinski e Sucic nell’11 iniziale. In attacco, a fare compagnia a Lautaro, Pio Esposito che prosegue nel suo percorso di crescita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Inter, tutto facile con la Cremonese: il derby lombardo finisce 2 a 0

