Tutto facile per il Grosseto Castiglione crolla nel derby

Nel derby di hockey su pista, il Circolo Pattinatori ha conquistato una vittoria netta sul Castiglione con il punteggio di 7-3. La partita si è svolta senza particolari difficoltà per la squadra di Grosseto, che ha dimostrato superiorità sul campo, consolidando la propria posizione in classifica.

HOCKEY A1 E' stata una passeggiata per il Circolo Pattinatori vincere il derby (7-3 il finale) contro il Castiglione. La prima delle tre reti della prima frazione arriva al 3' Barragan si fa tutta la metà campo e poi batte Saitta. Al 4' Matia Sillero si vede sventolare sotto il naso un rosso per un colpo alla mano, che costerà una squalifica all'argentino per la trasferta di Bassano. il Grosseto perde definitivamente Matias Sillero, al quale viene mostrato un rosso molto discutibile. Il Circolo fa la partita e al 13' trova il raddoppio: tiro dalla distanza di Paghi e deviazione vincente, con la punta della stecca di Vargas.

