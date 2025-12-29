Olimpia Milano | facile chiusura d’anno contro Cremona nell’ultimo derby lombardo

L’Olimpia Milano conclude il 2025 con una vittoria contro Cremona nell’ultimo derby lombardo dell’anno, con il punteggio di 91-74. La gara si è disputata nel rispetto dei ritmi e delle strategie di gioco, confermando la buona forma della squadra meneghina prima della pausa natalizia.

Milano – L’ultima del 2025 è vincente per l’Olimpia Milano che regola la Vanoli Cremona nell’ultimo derby lombardo dell’anno con un netto 91-74. Arriva così la quarta vittoria consecutiva per i biancorossi con coach Poeta che rimane ancora imbattuta tra le italiche terre. I biancorossi cambiano marcia già nel primo quarto e un break di 17-0 che sigilla la partita per i milanesi e la mette sui binari giusti con l’Olimpia che raggiunge Venezia e Tortona al 3° posto in classifica. Nulla da fare per la Vanoli che infila il quinto ko di fila. Per coach Poeta buone note da Shields, praticamente perfetto con 45 da 2 e 46 da 3 e Mannion, tornato finalmente protagonista e a segno con 10 punti in 15’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

