Inter Marotta spiega tutto prima della Cremonese | Dumfries? Col Liverpool solo delle telefonate ecco quando torna Su Perisic Diaby e Frattesi…
Beppe Marotta parla chiaro prima della partita tra Inter e Cremonese. Il dirigente nerazzurro spiega che Dumfries non ha ancora nulla di deciso col Liverpool, e che le telefonate sono solo a livello di mercato. Aggiunge anche quando il giocatore tornerà in campo. Marotta risponde anche sulle voci di mercato riguardo Perisic, Diaby e Frattesi, senza nascondere i dettagli. La sua presenza in conferenza stampa chiarisce che l’Inter si concentra sul campo, anche se le trattative continuano.
Approfondimenti su Inter Cremonese
L’addio di Frattesi e Dumfries, gli arrivi di Perisic e Diaby ma non solo: Marotta dice tutto
Prima della partita contro la Cremonese, Giuseppe Marotta ha fatto il punto sul mercato dell’Inter.
Marotta nel pre di Cremonese Inter: «Salvo situazioni al momento impreviste il mercato è chiuso. Frattesi resta, su Perisic, Diaby e il Bodo…»
Marotta rassicura i tifosi: “Il mercato è chiuso, salvo imprevisti.
Ultime notizie su Inter Cremonese
Argomenti discussi: Inter-Pisa, un rigore dubbio dà il via alla rimonta: Marelli spiega, ma sul web rispunta la Marotta League; Dopo il Milan l'Udinese prepara lo scherzetto anche all'Inter: blitz per il grande obiettivo di Marotta; Inchiesta Doppia Curva, ascoltato Marotta: Ha offerto quadro esaustivo della situazione; GdS - Diaby più Perisic: l'Inter ci prova! E il Bournemouth offre 30 mln per Henrique.
Inter, il presidente Beppe Marotta spiega tutto prima dell’inizio della partita contro la Cremonese: le sue parole sul mercatoInter, il presidente Beppe Marotta spiega tutto prima dell’inizio della partita contro la Cremonese: le sue parole sul mercato Intervenuto nel corso del prepartita di Cremonese Inter, il presidente e ... calcionews24.com
Cremonese-Inter, Marotta è netto sul mercato: Presa una decisione poi rivela su Dumfries-LiverpoolBeppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Cremonese-Inter. Le sue parole prima del match. spaziointer.it
#Inter, #Marotta: " #Diaby e #Perisic non arriveranno. Dumfries-Liverpool Telefonate improvvide che destabilizzano" x.com
#Inter, #Marotta sul mercato: “Nessuna emergenza, valuteremo le occasioni”. Ma occhio alle possibili sorprese https://buff.ly/Y2bLiWo Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/lUl3vry - facebook.com facebook
