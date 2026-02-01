Inter Marotta spiega tutto prima della Cremonese | Dumfries? Col Liverpool solo delle telefonate ecco quando torna Su Perisic Diaby e Frattesi…

Beppe Marotta parla chiaro prima della partita tra Inter e Cremonese. Il dirigente nerazzurro spiega che Dumfries non ha ancora nulla di deciso col Liverpool, e che le telefonate sono solo a livello di mercato. Aggiunge anche quando il giocatore tornerà in campo. Marotta risponde anche sulle voci di mercato riguardo Perisic, Diaby e Frattesi, senza nascondere i dettagli. La sua presenza in conferenza stampa chiarisce che l’Inter si concentra sul campo, anche se le trattative continuano.

