L’addio di Frattesi e Dumfries gli arrivi di Perisic e Diaby ma non solo | Marotta dice tutto

Prima della partita contro la Cremonese, Giuseppe Marotta ha fatto il punto sul mercato dell’Inter. Ha confermato l’addio di Frattesi e Dumfries, due giocatori che lasciano il club. Allo stesso tempo, l’Inter ha portato a casa Perisic e Diaby, rinforzi importanti per la squadra. Marotta ha spiegato le scelte e le strategie di mercato, senza giri di parole, in modo diretto e chiaro.

Il presidente dell’Inter prima della partita contro la Cremonese parla a ruota libera delle varie situazioni di mercato di questi giorni A pochi minuti dalla sfida insidiosa in casa della Cremonese, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta fa un punto mercato generale molto chiarificatore. Ai microfoni di ‘Dazn’ il dirigente nerazzurro ha messo il punto su alcune situazioni, soprattutto in uscita con Frattesi e Dumfries, oltre a Luis Henrique, nomi caldi in questo senso. Ma anche sulla questione Diaby e altri possibili colpi in entrata. Beppe Marotta (Ansafoto) – calciomercato.it “Come abbiamo sempre detto, noi non vogliamo trattenere nessuno che voglia andare via. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - L’addio di Frattesi e Dumfries, gli arrivi di Perisic e Diaby ma non solo: Marotta dice tutto Approfondimenti su Inter Milan Marotta nel pre di Cremonese Inter: «Salvo situazioni al momento impreviste il mercato è chiuso. Frattesi resta, su Perisic, Diaby e il Bodo…» Marotta rassicura i tifosi: “Il mercato è chiuso, salvo imprevisti. Inter: Diaby bloccato, Perisic più lontano, ma il rinforzo è... Dumfries! Questa mattina l’Inter ha bloccato Diaby, ma per Perisic la strada sembra più lunga. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Inter Milan Argomenti discussi: ? L’Inter ha le idee chiare in caso di addio di Frattesi: arriva un sostituto?; Inter, sì all’addio di Frattesi: la nuova condizione. Sostituito? Non solo Jones…; Lazio, dopo Przyborek, pazzo tentativo per Frattesi; La Premier fa la spesa all’Inter: da Frattesi a Dumfries e Luis Henrique, tutte le novità. Inter, restyling a centrocampo: doppio colpo con l’addio di FrattesiFrattesi resta in uscita dall'Inter: pressing dalla Premier League, il club nerazzurro a caccia di un sostituto ... calciomercato.it Frattesi vicino al Nottingham Forest: l’Inter attende JonesDavide Frattesi è vicino al Nottingham Forest. L'Inter frena in attesa di Curtis Jones. Tutti i dettagli di una trattativa a rischio. europacalcio.it Sfuma definitivamente #Mlacic per l' #Inter: andrà all' #Udinese. Intanto, secondo fonti inglesi, è vicinissima la definizione dell'addio di Davide #Frattesi: sarà prestito con diritto di riscatto. Da capire il sostituto, visto che il #Liverpool sembra aver detto no per #J x.com Porte girevoli nel centrocampo dell'#Inter: #Frattesi spinge per l'addio verso il #NottinghamForest, #Marotta corre ai ripari e punta #Jones del #Liverpool. #calcionews24 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.