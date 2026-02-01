Marotta rassicura i tifosi: “Il mercato è chiuso, salvo imprevisti. Frattesi resta all’Inter, su Perisic, Diaby e il Bodo non ci sono novità.” Il dirigente nerazzurro si presenta deciso prima della sfida contro la Cremonese.

Inter News 24 Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Cremonese: le sue dichiarazioni. Il clima allo Stadio Zini è elettrico mentre l’Inter si prepara al fischio d’inizio (ore 18:00) per difendere i suoi 52 punti e la vetta della classifica. A pochi minuti dal via, il presidente Beppe Marotta ha fatto chiarezza su tutti i temi caldi, dal mercato alle insidie europee. Marotta chiude il mercato: ‘Diaby? Non ci sono i presupposti. Frattesi resta, su Dumfries chiamate improvvide’». Le parole del presidente ai microfoni di Sky Sport suonano come una sentenza definitiva sulle trattative che hanno agitato le ultime ore nerazzurre. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta nel pre di Cremonese Inter: «Salvo situazioni al momento impreviste il mercato è chiuso. Frattesi resta, su Perisic, Diaby e il Bodo…»

Approfondimenti su Inter Napoli

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Cremonese-Inter, Giuseppe Marotta ha parlato della situazione di mercato dei nerazzurri.

L’Inter ha deciso di fermarsi sul mercato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Inter Napoli

Argomenti discussi: Marotta: 'Diaby? Sondaggio, ma ipotesi remota. Perisic... '; Inter a Piacenza, Marotta anticipa Lautaro e compagni; Inter, Marotta: Sondaggi per Diaby, ma è difficile. Il calcio italiano è in involuzione; L'Inter accelera sul mercato: il retroscena sul contatto tra Chivu e Diaby, svelato dove giocherebbe il francese.

Cremonese-Inter, Marotta è netto sul mercato: Presa una decisione poi rivela su Dumfries-LiverpoolBeppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Cremonese-Inter. Le sue parole prima del match. spaziointer.it

Diaby-Inter, Marotta: Operazione di calciomercato complicata, ma vedremoLe parole sul calciomercato nerazzurro del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta nel pre partita della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund: Diaby a oggi è un’ipotesi remota perché ... sport.sky.it

#Cremonese- #Inter, le formazioni ufficiali x.com

-Cremonese-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni - facebook.com facebook