L’Inter vince anche a Cremona, con Lautaro Martinez e Zielinski che segnano nei primi 30 minuti. La capolista si prende i tre punti allo Zini senza troppi problemi, dimostrando ancora una volta di essere in forma. La squadra di Inzaghi domina il campo e chiude la partita in anticipo, lasciando poche speranze ai padroni di casa.

L’Inter non sbaglia un colpo e con due gol nella prima mezz’ora si assicura i tre punti in palio allo “Zini ”. La Cremonese, nonostante le numerose assenze, lotta con generosità sino al termine, ma non riesce a riaprire la contesa e deve arrendersi allo 0-2 firmato dalla capolista, che impedisce ai padroni di casa di muovere la classifica. La squadra di Nicola, nonostante diverse assenze ed una panchina più che corta, cerca di reggere il ritmo della capolista. L’allenatore grigiorosso manda subito in campo l’ultimo arrivato, Maleh, che al 6’ dà il via alla prima azione della partita, ma il suo suggerimento per Vardy non raggiunge l’attaccante inglese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter implacabile anche a Cremona: Lautaro Martinez e Zielinski firmano la vittoria della capolista allo Zini

Approfondimenti su Inter Zielinski

Alle 18 allo Zini si gioca Cremonese-Inter, un match importante per il 23° turno di Serie A.

L’Inter conquista tre punti a Cremona con un 2-0 firmato da Lautaro e Zielinski.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Le parole di LAUTARO MARTINEZ e DIMARCO nel post partita di Udinese-Inter | DAZN

Ultime notizie su Inter Zielinski

Argomenti discussi: L'illusione, poi la batosta.

Inter vola in quota scudetto: non solo Juventus e Roma, anche Napoli e Milan già fuori dai giochiInter campione d'Italia senza se e senza ma per i bookmaker: speranze al lumicino per Milan e Napoli. Roma e Juventus fuori dai giochi per lo scudetto ... affaritaliani.it

Gol di Lautaro Martinez e Zielinski nel primo tempo. Palo di Zerbin a un quarto d'ora dalla fine, che avrebbe potuto riaprire il match. - facebook.com facebook