L' Inter vince a Cremona 0-2 con Lautaro e Zielinski Paura per Audero colpito da petardo

L’Inter conquista tre punti a Cremona con un 2-0 firmato da Lautaro e Zielinski. La partita è stata segnata anche da un episodio di cronaca: Audero è stato colpito da un petardo lanciato dai tifosi, ma fortunatamente sta bene. I nerazzurri continuano a macinare vittorie e si avvicinano sempre di più alla vetta della classifica.

Cremona, 1 febbraio 2026 - Prosegue la marcia dell'Inter. Quinta vittoria nelle ultime sei di campionato e una fuga che sembra voler proseguire. In attesa del match di martedì al Dall'Ara tra Bologna e Milan, la squadra di Christian Chivu ha vinto agilmente allo Zini di Cremona per zero a due con le marcature nel primo tempo di Lautaro e Zielinski. Successo netto della capolista che così si issa momentaneamente a più otto in classifica sui cugini, lasciando intendere di non voler mollare l'osso, con l'intento di continuare a competere sui tre fronti. Paura a inizio secondo tempo con un petardo volato dal settore ospiti e che ha stordito il portiere Audero per qualche minuto: fortunatamente non è successo niente di grave. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L'Inter vince a Cremona 0-2 con Lautaro e Zielinski. Paura per Audero colpito da petardo Approfondimenti su Inter Cremona Cremonese-Inter, Audero colpito da un petardo lanciato dal settore degli interisti A pochi minuti dall’inizio del secondo tempo di Cremonese-Inter, Emil Audero, il portiere della Cremonese, è stato colpito da un petardo lanciato dalla tifoseria ospite. Audero colpito da un petardo lanciato dalla curva nerazzurra: Cremonese-Inter sospesa per 3' Durante la partita tra Cremonese e Inter, il portiere dell’Inter Audero è stato colpito da un petardo lanciato dalla curva nerazzurra. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Inter Cremona Argomenti discussi: L'Inter si qualifica agli ottavi di Champions League se…; L'Inter vince a Dortmund, ma non basta: nerazzurri ai playoff con Benfica o Bodo; Champions, 2-0 dell'Inter a Dortmund ma fuori dalle prime 8; L'Inter stende il Borussia con Dimarco e Diouf ma non evita i playoff. Inter col pilota automatico a Cremona: 2-0 in scioltezza con Lautaro e Zielinski, sale a +8 sul MilanL'Inter vince abbastanza agevolmente 2-0 in casa della Cremonese: di Lautaro e Zielinski i gol, realizzati entrambi nel primo tempo ... fanpage.it L'Inter vince 2-0 in casa della Cremonese ed allunga a +8 sul MilanBastano due gol nel primo tempo all'Inter per vincere in casa della Cremonese ed allungare momentaneamente a +8 in testa alla classifica sul Milan. (ANSA) ... ansa.it FINISCEEEEE QUI! LA CAPOLISTA SE NE VAAAAAA! L’INTER VINCE ANCHE A CREMONA! BRAVISSIMI RAGAZZI x.com Per il secondo mese consecutivo Aleksandar #Stankovic vince il premio di giocatore del mese del #ClubBrugge. L’#inter continua ad osservare molto interessata. - facebook.com facebook

