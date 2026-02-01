Inter doppio colpo allo Zini | 2-0 alla Cremonese

L’Inter espugna lo Zini con un netto 2-0 e si prende tre punti importanti in Serie A. I nerazzurri hanno dominato la partita, segnando due volte senza troppi problemi, e ora puntano a consolidare la loro posizione in classifica. La Cremonese ha cercato di reagire, ma non è riuscita a trovare il modo di superare la difesa avversaria.

L'Inter passa 2-0 sul campo della Cremonese allo stadio Giovanni Zini nella gara della 23ª giornata di Serie A, giocata domenica 1 febbraio. I nerazzurri indirizzano il match già nel primo tempo con i gol di Lautaro Martinez e Piotr Zielinski, poi amministrano una ripresa segnata da un episodio extra-campo — il petardo che colpisce Audero — senza mai perdere il controllo. L'asse Dimarco-Lautaro apre la partita. L'Inter prende in mano il pallino fin dall'avvio e trova il vantaggio al 16' su un meccanismo ormai rodato: corner di Dimarco e incornata pulita di Lautaro, che batte Audero e sblocca la serata.

