Inter col pilota automatico a Cremona | 2-0 in scioltezza con Lautaro e Zielinski sale a +8 sul Milan
L’Inter conquista tre punti senza troppi sforzi a Cremona, battendo 2-0 la Cremonese. Lautaro e Zielinski trovano la rete nel primo tempo e portano la squadra di Inzaghi a +8 sul Milan in classifica. La partita si mette subito bene per i nerazzurri, che controllano il gioco e non rischiano troppo. La Cremonese fatica a reagire e l’Inter gestisce senza problemi fino al fischio finale.
