Zielinski Inter il polacco sale in cattedra con l’Atletico Madrid | lui la nota positiva per Chivu?

Inter News 24 L’analisi del Corriere dello Sport. Tra le pieghe di una serata amara, conclusasi con la beffa nei minuti di recupero al Metropolitano e la prima sconfitta europea della stagione, l’Inter trova una nota lieta a cui aggrapparsi per il futuro immediato. Si tratta della prestazione maiuscola di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, arrivato a parametro zero per alzare il tasso tecnico della rosa, è stato senza dubbio uno dei migliori, se non il migliore in assoluto, tra le fila dei nerazzurri nel KO di Champions League contro l’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com

