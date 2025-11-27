Zielinski Inter il polacco sale in cattedra con l’Atletico Madrid | lui la nota positiva per Chivu?

Inter News 24 L’analisi del Corriere dello Sport. Tra le pieghe di una serata amara, conclusasi con la beffa nei minuti di recupero al Metropolitano e la prima sconfitta europea della stagione, l’Inter trova una nota lieta a cui aggrapparsi per il futuro immediato. Si tratta della prestazione maiuscola di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, arrivato a parametro zero per alzare il tasso tecnico della rosa, è stato senza dubbio uno dei migliori, se non il migliore in assoluto, tra le fila dei nerazzurri nel KO di Champions League contro l’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zielinski Inter, il polacco sale in cattedra con l’Atletico Madrid: lui la nota positiva per Chivu?

Altri contenuti sullo stesso argomento

Inter, Mkhitaryan in gruppo: Zielinski e Bisseck ok. Dumfries migliora Vai su X

Psicodramma Inter, perde anche in Champions League: l’Atletico passa al 93', ora è un problema Alvarez nel primo tempo castiga una bella Inter. Poi Zielinski rimette le cose a posto nella ripresa ma nel recupero arriva la beffa: Gimenez segna il 2-1 e cond - facebook.com Vai su Facebook

CdS - Finalmente il vero Zielinski: funziona la cura Chivu - Una delle migliori notizie per Chivu che arriva dalla partita di ieri sera è il definitivo ritorno di Zielinski. Si legge su msn.com

Zielinski: “Gran partita, perdere così fa male. Purtroppo il mio gol non è servito a niente” - Non è bastato il gol di Piotr Zielinski per regalare all’Inter il successo sul campo dell’Atletico Madrid. Lo riporta msn.com

Inter, Zielinski: "Il mio goal non è servito a niente. Siamo forti: ripartiremo" - Il goal di Zielinski non è bastato all'Inter a evitare la sconfitta contro l'Atletico Madrid. Scrive msn.com