Alle 20:45 si disputa a San Siro l'incontro tra Inter e Bologna, valido per il 18° turno della Serie A 2025/26. La partita si apre con un gol di Zielinski, che con una potente conclusione sul primo palo supera il portiere avversario, grazie all’assist di Lautaro. Segui con noi l’andamento del match in tempo reale, per restare aggiornato sui principali momenti e risultati della sfida.

Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Bologna, match valevole per il 18° turno della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Bologna, partita valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 ad 1 contro l'Atalanta, sono chiamati a rispondere alle vittorie di Milan e Napoli per riprendersi la vetta della classifica. I rossoblù, però, sono la bestia nera dei nerazzurri nelle ultime stagioni: l'ultimo incontro, in semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, è stato vinto dai ragazzi di Italiano ai calci di rigore.

© Internews24.com - Inter Bologna LIVE 1-0: Zielinski sblocca la partita a San Siro con una gran botta sul primo palo! Assist di Lautaro

