Discarica di scorie d' acciaio nella Bassa Reggiana nove indagati

Reggio Emilia, 10 dicembre 2025 – Una vasta attività investigativa ha fatto luce su una presunta attività illecita di smaltimento di rifiuti e inquinamento ambientale che durava da anni in un’area della Bassa Reggiana. Le indagini, condotte congiuntamente dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Reggio e dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale hanno portato alla esecuzione di una serie di decreti di perquisizione e sequestro probatorio. Nove persone (tra imprenditori, professionisti e funzionari pubblici) e un ente aziendale risultano indagati. Al centro dell'inchiesta una maxi-discarica abusiva di oltre 900 mila tonnellate di scorie di acciaieria non trattate e scorie di fusione, che avrebbe compromesso e deteriorato le acque sotterranee, con valori limite di ferro e arsenico superati, e il tentativo di coprire il disastro attraverso il falso ideologico in atti pubblici da parte di funzionari dell'ente di controllo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it