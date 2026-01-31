Carnevale di Putignano a misura di bambino e accessibile Domani il primo corso mascherato
Domani a Putignano si tiene il primo corso mascherato del Carnevale, pensato per bambini e famiglie. Gli organizzatori confermano che anche quest’anno vogliono rendere la festa accessibile a tutti, senza barriere. La manifestazione, già premiata lo scorso anno dal Garante regionale dei diritti per le persone con disabilità, si prepara a essere ancora più inclusiva, con alcune novità importanti.
Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Il Carnevale di Putignano anche per l’edizione 632 conferma il suo impegno per rendere la festa più colorata dell’anno a misura di bambino e famiglie e accessibile a tutti: dopo, infatti, il premio ricevuto lo scorso anno dal Garante regionale dei diritti per le persone con disabilità, la manifestazione si candida ad essere ancora di più godibile senza barriere e con importanti novità. L’ATTENZIONE PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE Torna il progetto Babymelo, grazie al supporto di Caseificio Artigiana, che sostiene tutte le attività dedicate ai più piccoli, realizzate in collaborazione con l’Associazione “Il Melograno”: ben due le aree destinate ai servizi e all’accoglienza delle famiglie con bambini. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
