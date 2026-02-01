Durante la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario a Cagliari, il procuratore generale Luigi Patronaggio ha messo in allerta. Le forze dell’ordine stanno indagando su gruppi criminali isolani che si stanno ristrutturando, adottando strategie simili a quelle delle mafie. Le indagini sono ancora in corso, ma l’allarme è forte.

Il procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, ha lanciato un allarme durante la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario, tenutasi il 31 gennaio a Cagliari. Il suo intervento ha messo in luce una situazione preoccupante: gruppi criminali storici dell’isola, soprattutto nelle zone interne come Barbagia, Goceano e Ogliastra, non si sono dissolti, ma si sono riorganizzati con strumenti e strategie simili a quelle delle organizzazioni mafiose. Non si tratta più di bande isolate o di fenomeni locali marginali, ma di reti criminali attive, armate e strutturate, in grado di operare con un’efficienza che ricorda i modelli di potere mafioso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Indagini in corso: gruppi criminali isolani ristrutturati con strategie simili a quelle mafiose

Approfondimenti su Cagliari Procura

Le forze dell’ordine in Sardegna hanno scoperto una rete criminale che si muove tra diverse zone dell’isola.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cagliari Procura

Argomenti discussi: Aumentano i reati spia di interessi mafiosi; Resa dei conti tra bande di ragazzini a Firenze, indagini e un appello dai carabinieri: Diteci quello che sapete; Traffico di esseri umani, oltre 3.700 arresti nel mondo; Bari, 30enne si presenta al San Paolo ferito da colpi di pistola: l'agguato in tarda serata a Bitonto. Indagini in corso.

Napoli, giovane derubata dello smartphone: indagini in corsoIeri sera verso le 20 i carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti al corso Umberto I angolo via Lorenzo Fazzini, a Napoli. Poco prima una giovane donna di 28enne mentre passeggiava ... ilmattino.it

Scritte oscene sulla scuola: indagini in corsoCi sono in corso delle indagini e sono moderatamente ottimista. Così il questore di Ascoli Aldo Fusco risponde alla domanda sullo stato delle indagini sul caso delle ignobili e violente scritte a ... ilrestodelcarlino.it

*Salerno, auto in fiamme in via De Renzi* Indagini in corso sulle cause Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #auto #eseiprotagonista #fiamme #notte #paura #renzi #Salerno #salvatore #scorsa - facebook.com facebook

#Roma Indagini in corso sulle dinamiche dell'incidente, avvenuto ieri sera in Via Tiburtina, in cui ha perso la vita un 18enne. Il giovane è stato investito, mentre attraversava la strada, da un'auto guidata da un 32enne italiano, poi sottoposto ai test di rito Foto x.com