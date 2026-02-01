Indagini su reti criminali in Sardegna | nuove strutture organizzative legate a precedenti gruppi mafiosi

Le forze dell’ordine in Sardegna hanno scoperto una rete criminale che si muove tra diverse zone dell’isola. Le indagini sono partite alcune settimane fa e hanno portato alla luce nuove strutture organizzative, tutte collegate a vecchi gruppi mafiosi. Gli investigatori continuano a seguire le tracce di questa rete, che si sta riorganizzando con metodi più moderni e nascosti rispetto al passato.

Nelle ultime settimane le forze dell'ordine sardo hanno portato avanti un'indagine complessa che ha portato alla luce una rete criminale attiva in diverse zone dell'isola, con strutture organizzative rinnovate e strategie operative riconducibili a precedenti gruppi mafiosi. L'operazione, coordinata dalla Procura di Cagliari, ha visto il coinvolgimento di decine di persone, alcune già note per attività criminali passate, e ha messo in luce un'evoluzione del fenomeno mafioso in Sardegna che non si limita più a traffici di sostanze stupefacenti o estorsioni, ma si è spostata verso rapine mirate a portavalori, spesso eseguite con estrema precisione e pianificazione.

