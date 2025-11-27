Criminali o guerrieri ibridi? La vita delle cosche mafiose russe all’ombra del Cremlino
Un rapporto intricato e complesso, quello tra criminalità organizzata e organismi di potere russi, che va indietro nel tempo, almeno fino alla tarda età sovietica. Ma che vede il momento della svolta, con la caduta dell’U e la transizione post-sovietica, durante il quale le mafie euroasiatiche sfruttano l’occasione favorevole per crescere esponenzialmente. Anche sfruttando l’integrazione di funzionari dei servizi di sicurezza dello stato russo, i quali fornirono non solo una preziosa expertise ma anche un punto di contatto non solo con gli apparati del sistema interni alla Federazione, ma anche con l’estero. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche questi approfondimenti
MODI DI DIRE ROMANESCHI In una Roma contrassegnata da briganti e criminali celati dietro ogni angolo, era assai prudente tenere in tasca un coltello, quantomeno per autodifesa. Il modo di dire stava ad indicare come non si avesse bisogno di alcun ai - facebook.com Vai su Facebook
Criminali o guerrieri ibridi? La vita delle cosche mafiose russe all’ombra del Cremlino - La saldatura tra criminalità organizzata e apparati di potere russi affonda le sue radici nell’epoca sovietica e si consolida nel caos ... Da formiche.net
Papa Francesco: 'Criminali cambiate vita, c'è il giudizio Dio' - La misericordia è "l'architrave che sorregge la vita della Chiesa", dice il Papa nella Bolla con cui questo pomeriggio ha indetto l'Anno Santo straordinario dall'8 dicembre prossimo al 20 novembre ... ansa.it scrive