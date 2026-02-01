Inconveniente tecnico sulla linea AV Roma-Napoli ritardi di oltre un' ora

Un problema tecnico sulla linea AV tra Roma e Napoli sta causando disagi ai viaggiatori. Trenitalia ha annunciato che, a partire dalle 18, ci sono ritardi di oltre un’ora. Molti passeggeri si trovano in stazione in attesa di aggiornamenti, mentre i treni continuano a subire ritardi o cancellazioni. La situazione resta sotto controllo, ma si consiglia di verificare gli orari prima di partire.

AGI - Disagi per chi viaggia in treno sulla linea Alta velocità Roma-Napoli. Trenitalia comunica che dalle ore 18.20 "la circolazione è ancora rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Anagni". I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale via Cassino e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti, spiega l'azienda. In realtà i ritardi col passare deil tempo iniziano a diventare importanti e già superano in alcuni casi anche gli 80 minuti per i convogli che sono diretti a Torino, Milano e Venezia.

