Tornano le telecamere anti-rifiuti a Monreale | beccati i primi incivili del 2026

A Monreale tornano in funzione le telecamere anti-rifiuti, strumenti utili per monitorare e prevenire l’abbandono illecito di rifiuti sul territorio. Con questa iniziativa, il Comune rafforza le misure di tutela ambientale, contribuendo a mantenere puliti gli spazi pubblici e a promuovere comportamenti civili tra i cittadini. I primi risultati sono già visibili, segnando un passo importante nella gestione sostenibile del territorio locale.

MONREALE – Il Comune di Monreale potenzia l’azione di contrasto all’abbandono illegale di rifiuti sul suolo pubblico. Su impulso dell’Assessorato all’Igiene Urbana, sono state installate e attivate nuove telecamere di videosorveglianza in tre punti critici del territorio comunale: Via Mulinello, la zona Cres e Piazzale Tricoli. L’iniziativa ha già dato i primi risultati concreti. Grazie . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

