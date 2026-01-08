Tornano le telecamere anti-rifiuti a Monreale | beccati i primi incivili del 2026

Da monrealelive.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monreale tornano in funzione le telecamere anti-rifiuti, strumenti utili per monitorare e prevenire l’abbandono illecito di rifiuti sul territorio. Con questa iniziativa, il Comune rafforza le misure di tutela ambientale, contribuendo a mantenere puliti gli spazi pubblici e a promuovere comportamenti civili tra i cittadini. I primi risultati sono già visibili, segnando un passo importante nella gestione sostenibile del territorio locale.

MONREALE – Il Comune di Monreale potenzia l’azione di contrasto all’abbandono illegale di rifiuti sul suolo pubblico. Su impulso dell’Assessorato all’Igiene Urbana, sono state installate e attivate nuove telecamere di videosorveglianza in tre punti critici del territorio comunale: Via Mulinello, la zona Cres e Piazzale Tricoli. L’iniziativa ha già dato i primi risultati concreti. Grazie . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

tornano le telecamere anti rifiuti a monreale beccati i primi incivili del 2026

© Monrealelive.it - Tornano le telecamere anti-rifiuti a Monreale: beccati i primi incivili del 2026

Leggi anche: Incivili in azione: cumuli di rifiuti in periferia. "Urgono le telecamere"

Leggi anche: Allarme rifiuti: "Fototrappole anti incivili"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ecofurbi ripresi dalle telecamere: multa per chi abbandona o fa male la raccolta differenziata - Boom di ecofurbi nel mese di luglio in cui Gea, Gestioni Ecologiche Ambientali, la partecipata che si occupa della raccolta di rifiuti e servizi di igiene urbana, ha viaggiato con due ... ilgazzettino.it

Rifiuti, lotta all’abbandono. Quattro nuove telecamere - Sono le quattro nuove telecamere mobili che il Comune di Monsummano ha acquistato e che tra la fine del mese e l’inizio del nuovo anno ... lanazione.it

Abbandono di rifiuti, Sartoni: "Serve l’utilizzo delle telecamere" - "Quali iniziative sono già state messe in atto e quali lo saranno per utilizzare le telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio comunale, come previsto dalla recente normativa nazionale in ... lanazione.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.