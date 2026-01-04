Vandali inchiodati dalle telecamere ad Apricena | pagheranno anche i danni in arrivo multe più salate

A seguito delle riprese delle telecamere di videosorveglianza ad Apricena, sono stati identificati gli autori degli atti vandalici avvenuti durante la notte di Capodanno. Oltre alla multa, saranno chiamati a risarcire i danni causati. Questa misura mira a rafforzare la sicurezza e a scoraggiare comportamenti dannosi nel territorio comunale.

Sono stati identificati e dovranno pagare una multa, ma anche tutti i danni provocati, gli autori degli atti vandalici documentati dalle telecamere di videosorveglianza nella notte di Capodanno ad Apricena. Nelle immagini, pubblicate dal Comune, si vedono alcuni ragazzi che, alle 3.30 circa di.

