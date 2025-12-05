Incidente a Bollate scontro auto-ciclomotore lunghe code a Cascina del Sole

Incidente tra auto e ciclomotore a Bollate in via via Per Novate, quartiere Cascina del Sole, un uomo è rimasto ferito e ci sono rallentamenti e code per il traffico intenso. Incidente a Cascina del Sole di Bollate, uomo ferito, lunghe code L’incidente si è verificato poco dopo le 16,30 in un tratto di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Incidente a Bollate, scontro auto-ciclomotore, lunghe code a Cascina del Sole

