Questa mattina lungo la strada provinciale 1 che attraversa il Canale di Pirro, un’auto è finita contro il guard rail e si è trafitta. Per fortuna, non ci sono feriti gravi, ma l’incidente ha causato disagi al traffico e richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. La strada resta momentaneamente chiusa in attesa delle verifiche.

Tragedia sfiorata lungo la strada provinciale numero 1 che attraversa il Canale di Pirro in territorio di Fasano. Un’autovettura proveniente da Alberobello, condotta da un giovane di 23 anni, è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale che, per dinamica e conseguenze, poteva trasformarsi in un dramma. Giunto all’altezza del chilometro 3, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare violentemente contro il guard rail. Nell’impatto, la barriera metallica ha letteralmente trafitto l’automobile, attraversando l’intero abitacolo e perforando i sedili lato passeggero. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente Fasano, auto trafitta dal guard rail nel Canale di Pirro

Approfondimenti su Fasano Incidente

Questa mattina sulla strada provinciale Cimina si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto, la quale ha perso il controllo e si è infilata sotto il guardrail.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Fasano Incidente

Incidente e l'auto trafitta dal guardrail si spezza in due: 27enne esce miracolosamente illesoUn incidente stradale spaventoso, solo un miracolo ha evitato conseguenze mortali a Lodi. Un'auto è stata trafitta dal guardrail, per estrarre dalle lamiere l’automobilista ferito i vigili del fuoco ... ilgazzettino.it

Il Tribunale di Brindisi ha ammesso la nostra costituzione di parte civile nel procedimento penale riguardante il tragico incidente in cui ha perso la vita Antonio Loprete. All’alba del 27 ottobre 2024, la comunità di Fasano è stata scossa da un drammatico episo - facebook.com facebook