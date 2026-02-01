Incidente Fasano auto trafitta dal guard rail nel Canale di Pirro

Questa mattina lungo la strada provinciale 1 che attraversa il Canale di Pirro, un’auto è finita contro il guard rail e si è trafitta. Per fortuna, non ci sono feriti gravi, ma l’incidente ha causato disagi al traffico e richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. La strada resta momentaneamente chiusa in attesa delle verifiche.

Tragedia sfiorata lungo la strada provinciale numero 1 che attraversa il Canale di Pirro in territorio di Fasano. Un’autovettura proveniente da Alberobello, condotta da un giovane di 23 anni, è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale che, per dinamica e conseguenze, poteva trasformarsi in un dramma. Giunto all’altezza del chilometro 3, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare violentemente contro il guard rail. Nell’impatto, la barriera metallica ha letteralmente trafitto l’automobile, attraversando l’intero abitacolo e perforando i sedili lato passeggero. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

