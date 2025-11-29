L’auto trafitta dal guard-rail i vigili del fuoco lo trovano dentro ancora vivo | come si è salvato il 27enne alla guida

Il 27enne è stato estratto dalla sua auto praticamente illeso per una questione di pochissimi centimetri. L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 novembre lungo la provinciale 235, nel tratto che collega Lodi al casello autostradale. Poco prima dell’1, la vettura ha perso il controllo – con ogni probabilità a causa dell’ asfalto reso scivoloso dalle condizioni meteo – schiantandosi contro il guardrail all’ingresso di un distributore di carburante. Il guardrail taglia l’auto in due. L’impatto ha avuto conseguenze devastanti sulla struttura del veicolo: la barriera metallica ha letteralmente sfondato l’abitacolo, passando tra il conducente e il sedile passeggero fino a dividere la macchina in due parti. 🔗 Leggi su Open.online