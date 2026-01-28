Carnevale a Civitaquana | torna la tradizionale sfilata dei carri

Questa mattina a Civitaquana si è svolta la tradizionale sfilata dei carri per il Carnevale. Tante famiglie con bambini si sono radunate in paese, divertendosi tra musica, colori e cibo di strada. La 37esima edizione torna a riempire le strade di allegria e spensieratezza, come da tradizione.

Anche quest’anno musica, animazione per bambini e street food in vista della 37esima edizione del Carnevale civitaquanese. L’evento si terrà domenica 15 febbraio e prevederà la tradizionale sfilata dei carri allegorici. A seguire la premiazione sia della maschera più bella che dei carri. Carri allegorici, maschere, musica e sorrisi animeranno le strade, mantenendo viva una tradizione che è orgoglio e identità del nostro territorio. Ritrovo in piazza 5 dicembre 1943 alle ore 13 per iniziare alle 14 la festa del Carnevale di Civitaquana.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Civitaquana Carnevale Carnevale, a Zelarino la storica sfilata dei carri allegorici Il Carnevale di Zelarino si conclude il 17 febbraio con la tradizionale sfilata dei carri allegorici. La sfilata dei carri allegorici a Dese per il Carnevale 2026 La sfilata dei carri allegorici e figuranti in maschera a Dese si terrà domenica 1 febbraio 2026, come parte delle celebrazioni del Carnevale di Venezia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. La tradizione torna a colorare Civitaquana! Domenica 15 febbraio torna la 37ª Edizione del Carnevale Civitaquanese, un appuntamento storico che da generazioni unisce grandi e piccoli. Carri allegorici, maschere, musica e sorrisi animeranno le strade, - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.