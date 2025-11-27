Dare forma al domani Rivoluzione in azienda tra sfide globali incentivi e opportunità

Lanazione.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE "In un’era di reinvention, dove le traiettorie sono molteplici e dove è necessaria una visione che porti a una ridefinizione e personalizzazione dei propri modelli di business, l’impresa necessariamente deve continuare a investire in ricerca, integrazione tecnologica, innovazione e AI, al fine di avere la possibilità di trasformare le incertezze in opportunità concrete". Lo spiegano Simone Guidi, partner PwC TLS Tax e Marco Mancini, partner di PwC Italia. Un primo grande motore propulsore del progresso è rappresentato dalle startup innovative e in particolare dal loro approccio alla digitalizzazione e alla sostenibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

dare forma al domani rivoluzione in azienda tra sfide globali incentivi e opportunit224

© Lanazione.it - Dare forma al domani. Rivoluzione in azienda tra sfide globali, incentivi e opportunità

Altre letture consigliate

Diocesi: Pisa, domani il meeting della Fondazione Maffi “Rivoluzione, la nostra tenda è il mondo” - Era il 1973 quando, nei laboratori artistici creati dal direttore dell’ospedale psichiatrico Franco Basaglia all’interno del manicomio di Trieste, nacque Marco Cavallo: quella scultura in legno e ... Scrive agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Dare Forma Domani Rivoluzione