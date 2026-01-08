Reggio Calabria e il mare una relazione mai davvero compiuta per Onda Orange

Reggio Calabria, città affacciata sul mare, rappresenta un confine tra terra e acqua. Nonostante la sua posizione geografica, resta da chiedersi quanto la comunità locale si identifichi realmente con questa dimensione marittima. Onda Orange, movimento civico, riflette su questa relazione, invitando a una riflessione più profonda sul rapporto tra la città e il suo mare, oltre l’aspetto fisico e visibile.

La carta geografica non lascia dubbi: Reggio Calabria è una città affacciata sul mare, eppure, al di là dell'evidenza fisica, resta aperta una domanda più profonda: quanto Reggio si riconosce davvero come città di mare? E' la domanda che si pone il movimento civico Onda Orange."Osservando i.

“Reggio Calabria è veramente una città di mare?”. Cosa dice la storia e cosa riserva il futuro - “La geografia indica che Reggio Calabria è una città sul mare, ma il capoluogo reggino è veramente una città di mare? strettoweb.com

Reggio Calabria, il mare divora alcune case. Lo sdegno di un residente: “non si fa nulla di concreto” | INTERVISTA - A sei anni dalla devastante mareggiata, il litorale di Punta Pellaro, a Reggio Calabria, continua a cedere inesorabilmente con cittadini e famiglie che denunciano l’indifferenza delle istituzioni e la ... strettoweb.com

