in una discoteca il doppio delle presenze autorizzate intervengono i carabinieri

I carabinieri di Castello di Cisterna sono intervenuti in una discoteca di via Pomigliano a Somma Vesuviana. Il locale aveva il doppio delle persone autorizzate, quindi è stato chiuso e sono state avviate le verifiche del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna insieme ai vigili del fuoco hanno controllato un locale notturno di via Pomigliano a Somma Vesuviana. All’interno della discoteca 650 ragazzi – più del doppio consentito – che sono stati fatti allontanare senza problemi di ordine pubblico. Durante l’operazione militari e vigili del fuoco hanno riscontrato la mancanza dei dispositivi antiincendio e un insufficiente numero di estintori. Il presidente dell’associazione che gestisce il locale è stato denunciato. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

