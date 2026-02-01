Questa sera si è svolta una serata dedicata a Generoso Simeone, l’uomo che ha inventato i Campi Hobbit e ha dedicato la sua vita all’Alternativa. Una serata che ha riunito amici e familiari, ma anche persone che vogliono continuare a portare avanti il suo messaggio. Tra ricordi e testimonianze, sono emersi anche spunti concreti per impegnarsi per un futuro di cultura e libertà.

Una serata intensa, ricca non solo di ricordi personali e familiari, ma anche – e forse soprattutto – di stimoli ad impegnarsi, tutti, per un futuro di cultura e di libertà. L’occasione è stata la presentazione del docufilm Generoso Simeone. Una vita per l’Alternativa, prodotto dall’Associazione AssoGesi e da Lab Tv, emittente locale campana. E non solo: con lo stesso titolo, infatti, la casa editrice Controcorrente ha pubblicato un volume che raccoglie articoli e poesie inedite di Generoso Simeone, oltre a testimonianze e racconti che ripercorrono la sua vita umana, professionale e politica. Un libro che proprio giovedì sera era alla sua prima uscita pubblica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - In ricordo di Generoso Simeone, l’inventore dei Campi Hobbit che dedicò la vita all’Alternativa

