Addio a Padre Eligio Gelmini il frate che dedicò la vita agli ultimi

Si è spento a 94 anni Padre Eligio Gelmini, il frate diventato famoso per aver scelto di dedicare la sua vita agli ultimi e a chi chi vive ai margini. Nel 1964, infatti, avviò il primo " Telefono Amico ",servizio di ascolto telefonico per persone in difficoltà, mentre tre anni più tardi diede vita alla comunità Mondo X, destinata al recupero dei tossicodipendenti. Quell'iniziativa si trasformò nel tempo in un circuito di strutture attive in diverse località: da Milano a Cozzo, nel Pavese, fino all'Isola di Formica nelle Egadi, a Cetona in provincia di Siena e perfino sul monte Tabor, in Israele.

