Toscani | Bersani ' ' 4 pirla in meno' il mio ricordo di un artista geniale e generoso'

L'artista toscano Bersani, ricordato come un talento geniale e generoso, lascia un esempio di autenticità e impegno. La sua carriera e il suo modo di comunicare ci invitano a riflettere sull'importanza di essere sinceri e trasparenti, anche nel mondo della politica e dell’amministrazione. Un messaggio che richiama l’importanza di mettersi in gioco e di comunicare con coraggio, senza paura di rischiare.

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Che lezione per noi politici e amministratori! Un'istituzione, se vuole arrivare col suo messaggio, deve metterci la faccia e rischiarla. Se no, la comunicazione se ne va come acqua sul marmo, come un costoso belletto che fai a te stesso. Un episodio che lasciò il segno, come sempre con Toscani. Un artista geniale e generoso che concepiva il mestiere come una battaglia civile senza riparo e senza sconti. Impossibile non rimpiangerlo". Lo scrive Pier Luigi Bersani in un ricordo di Oliviero Toscani sul sito Compagno il mondo. Bersani ricorda un episodio di alcuni anni fa: "Di fronte a una vera strage di ragazze e ragazzi, fin dai primi anni 80 in Regione Emilia-Romagna avevamo ingaggiato una battaglia per la sicurezza stradale" e "nel 1993, Oliviero Toscani, che evidentemente era a conoscenza delle nostre iniziative, offrì di darci una mano gratuitamente con una sua interpretazione del nostro messaggio da utilizzare per una campagna di manifesti", scrive l'ex leader del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Toscani: Bersani, ''4 pirla in meno', il mio ricordo di un artista geniale e generoso' Leggi anche: L'Apocalisse secondo Generoso Vella: l'artista avellinese torna a esporre a Venezia Leggi anche: Il pranzo di Natale dei toscani. Meno di uno su 10 al ristorante Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. GLI ASINI VOLANO PPier Luigi Bersani - leader storico della sinistra «Ci si racconta che gli asini volano. Nel senso che se tu scomodi la Costituzione, fai le riforme costituzionali per una separazione della carriere che riguarda lo ZERO VIRGOLA dei magistrati - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.