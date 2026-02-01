Questa sera, il Benfica si è qualificato per i playoff di Champions grazie a un gol di Trubin. La partita ha mostrato come il nuovo formato della competizione renda tutto più complicato, anche per le squadre più forti. E mentre i tifosi festeggiano, c’è chi pensa a quanto manchi Mourinho. Oggi gli allenatori sembrano più funzionari che leader, e la presenza di un tecnico come lui si sente ancora di più.

Il gol di Trubin che ha permesso al Benfica di qualificarsi per i playoff di Champions League è stato il momento che ha reso digeribile la pesantezza del nuovo formato della Champions League e, allo stesso tempo, ci ha ricordato perché sentiamo la mancanza di Mourinho. La Premier League è dominante, certo, ma a scapito della personalità. Lo scrive il Times nell’analisi di Alyson Rudd. “Nessuno ha mai davvero colmato il vuoto lasciato dall’addio dell’ex allenatore di Chelsea, Manchester United e Tottenham. Mourinho sarà stato a volte ridicolo, ma per lo più era divertente. Nessun altro tecnico si nasconderebbe in un cesto della biancheria per aggirare una squalifica a bordo campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In questa Premier sempre più aziendale, quanto manca Mourinho: oggi gli allenatori sono grigi funzionari

Approfondimenti su Benfica Champions

Negli ultimi tempi, si nota un aumento di allenatori che pubblicamente criticano i propri club, come hanno fatto José Mourinho e Antonio Conte.

Negli ultimi anni, i grandi club come Chelsea, Manchester United e Real Madrid hanno optato per allenatori con meno esperienza manageriale, privilegiando approcci più moderni e meno gerarchici.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Benfica Champions

Argomenti discussi: Lucca riparte dall'Inghilterra: Nottingham prima scelta, Premier sempre stata un sogno; La Premier League è sempre più italiana: Lucca va al Nottingham. Da Donnarumma a Tonali e Calafiori, tutti gli azzurri che giocano in...; Adama Traoré ha scelto di andare al West Ham anche perché si è innamorato del club dopo aver visto un film (che molto probabilmente è Hooligans – Green Street; Conferenza stampa di Arne Slot: trasferimenti, scontro con il Newcastle, fiducia, Salah e altro.

Il sistema San sarà sviluppato dalle aziende del Polish Armaments Group in collaborazione con APS e la norvegese Kongsberg. Il premier Donald Tusk ha sottolineato che si tratta di una pietra miliare nello sviluppo di una difesa aerea efficace https://l.eur - facebook.com facebook

Business Forum Italia-Germania con i premier @GiorgiaMeloni e @_FriedrichMerz alla presenza di 500 imprese dei due paesi Sul palco i Ministri degli Esteri e del Made in Italy Antonio Tajani [EA3.1]e Adolfo Urso. In prima fila il Sistema Italia con IC x.com