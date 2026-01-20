Negli ultimi tempi, si nota un aumento di allenatori che pubblicamente criticano i propri club, come hanno fatto José Mourinho e Antonio Conte. Questa tendenza, sebbene non sia del tutto nuova, sembra aver acquisito una dimensione più marcata, suscitando attenzione e preoccupazione nel mondo del calcio. Analizzare le ragioni di questa evoluzione può aiutare a comprendere meglio il rapporto tra allenatori e società sportive.

“Che gli allenatori parlino male dei loro club non è una novità – benvenuti José Mourinho e Antonio Conte – ma sta diventando una tendenza straordinaria ed esplosiva. Soprattutto nelle ultime settimane”. Lo scrive Jason Burt sul Telegraph cogliendo un fenomeno quantitativo secondo lui abbastanza inedito. In Premier ci sono stati svariati esempi negli ultimi tempi: Nuno Espírito Santo, Enzo Maresca, Ruben Amorim, Oliver Glasner. “Quindi, cosa sta succedendo? – si chiede il Telegraph – In un momento in cui il potere dell’allenatore è diminuito, sembra esserci, più che mai, un controllo più attento su di lui in quanto immagine pubblica del club che lo impiega. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gli allenatori che criticano i loro club (come Conte e Mourinho) sono ormai una tendenza preoccupante – Telegraph

