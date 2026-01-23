Meno carisma più scouting | i grandi club scelgono allenatori come Arteta oggi al vertice della Premier

Negli ultimi anni, i grandi club come Chelsea, Manchester United e Real Madrid hanno optato per allenatori con meno esperienza manageriale, privilegiando approcci più moderni e meno gerarchici. Questa tendenza riflette un cambiamento nel modo di gestire le squadre di alto livello, spostando l’attenzione dalla figura dell’allenatore-patriarca a quella di tecnici più giovani e dinamici, capaci di adattarsi a un calcio in continua evoluzione.

L’era degli allenatori-patriarca sembra avviarsi al declino, con club come Chelsea, Manchester United e Real Madrid che scelgono tecnici senza grande esperienza manageriale. Mourinho ha espresso stupore per un mercato che affida panchine di massimo peso a profili ancora acerbi. La difficoltà di trovare allenatori “totali”, capaci di reggere complessità tecnica e pressione emotiva, spinge i club a scommettere su progetti sperimentali. In parallelo, cresce il ruolo delle strutture dirigenziali e dello scouting, chiamate a garantire continuità e rendimento anche oltre la figura dell’allenatore. Ne scrive El Pais Una nuova era per gli allenatori?. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

