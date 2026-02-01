In centinaia nella basilica romana per vedere l’affresco che somiglia a Meloni

Centinaia di persone si sono radunate questa mattina nella basilica di San Lorenzo in Lucina, nel centro di Roma. Vanno a vedere l’affresco che molti trovano somigliare a Giorgia Meloni, con curiosità e qualche sorriso. La chiesa si è riempita di visitatori che vogliono scoprire se davvero c’è un volto che ricorda il leader di Fratelli d’Italia. La scena si ripete da qualche ora, tra fotografie e commenti tra i fedeli.

(Adnkronos) – Centinaia di persone da stamattina hanno visitato la Basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, per vedere l'affresco in cui il volto di un angelo assomiglia a quello di Giorgia Meloni. Dopo le polemiche di ieri, rimbalzate su tutti gli organi di stampa, la smentita del restauratore Bruno Valentinetti ("ho solo restaurato il dipinto che c'era prima, è un angelo, ognuno ci vede quello che vuole") e l'intervento ironico della stessa premier ("No, decisamente non assomiglio a un angelo", ha scritto sui social), tantissime persone, tra romani curiosi e turisti hanno affollato la Basilica romana, complice la domenica assolata della capitale, per guardare da vicino il restauro dell'affresco che fa da sfondo alla cappella delle Anime Sante.

