Volto Meloni in un affresco dopo restauro in basilica di Roma Pd chiede intervento Giuli

La faccia di Meloni riappare in un affresco dopo il restauro nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Il Partito Democratico chiede al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, di intervenire subito per verificare la vicenda. La richiesta arriva dopo che la notizia è stata pubblicata da La Repubblica.

(Adnkronos) – ''Chiediamo che il ministro della Cultura Alessandro Giuli attivi immediatamente la Soprintendenza di Roma in merito alla notizia riportata da la Repubblica relativa al restauro della basilica di San Lorenzo in Lucina. Quanto emerso non è accettabile". Con una nota il Pd chiede l'intervento del ministro della Cultura commentando la notizia di stampa secondo la quale il volto di un cherubino dipinto in un affresco della Basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, assomiglierebbe al viso della premier Giorgia Meloni. "L’ipotesi che un intervento di restauro su un bene tutelato -sottolinea la capogruppo dem in commissione Cultura della Camera, Irene Manzi- possa aver prodotto un’immagine riconducibile a un volto contemporaneo rappresenta una potenziale e grave violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che vieta alterazioni arbitrarie, personalizzazioni e interventi non strettamente fondati su criteri scientifici e storico-artistici.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina sono spuntati due angeli sopra il busto in marmo di Umberto II di Savoia.

