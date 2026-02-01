Immigrazione nuovo confronto pubblico

A Portomaggiore si torna a parlare di immigrazione. Il 23 gennaio, il sindaco Dario Bernardi e il senatore Alberto Balboni si sono affrontati pubblicamente, alimentando ancora una volta il dibattito sulla questione. Entrambi hanno espresso posizioni chiare davanti a un pubblico attento, senza troppi giri di parole. La discussione ha acceso di nuovo le polemiche tra chi chiede più controlli e chi invece difende i diritti degli immigrati. La vicenda si fa sempre più calda e lascia aperti molti interrogativi sulla gestione del tema in zona.

Continua a far discutere il confronto politico svoltosi a Portomaggiore il 23 gennaio, che ha visto il faccia a faccia tra il sindaco Dario Bernardi e il senatore Alberto Balboni. Fratelli d'Italia avrà la sua iniziativa sull'immigrazione, dove i cittadini potranno confrontarsi con il senatore Alberto Balboni, ponendo domande e segnalando i principali problemi. Si terrà venerdì 13 febbraio alle 21, presso la sala consiliare del municipio di Portomaggiore, l'iniziativa "Fratelli d'Italia ascolta". L'iniziativa vedrà il senatore Balboni nelle vesti di intervistato e il consigliere comunale, nonché leader portuense di Fratelli d'Italia, Roberto Badolato, in veste di moderatore.

