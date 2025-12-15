Istituti comprensivi confronto pubblico con Comune e Provveditorato

Mercoledì 17 dicembre alle ore 21, l'associazione Liberi organizza un incontro pubblico per confrontarsi con Comune e Provveditorato sulla nascita degli istituti comprensivi a Piacenza. L'evento mira a condividere informazioni e favorire un dialogo aperto sul futuro della scuola locale e le sue trasformazioni.

© Ilpiacenza.it - Istituti comprensivi, confronto pubblico con Comune e Provveditorato "Siate comprensivi. Come cambia la scuola piacentina con la nascita degli istituti comprensivi". È l'incontro pubblico promosso dall'associazione Liberi, in programma questo mercoledì, 17 dicembre, alle ore 21.00 nell'Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via Sant'Eufemia 12.