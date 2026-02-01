Imbersago | malore in casa per Francesco Baccini ricoverato all’ospedale

Questa mattina a Imbersago, il cantante Francesco Baccini si è sentito male in casa. È stato portato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni sembrano stabili. La notizia ha fatto subito il giro del paese, dove molti si sono preoccupati per il suo stato di salute.

Imbersago (Lecco), 1 febbraio 2026 – Lieve malore per il cantante Francesco Baccini, che abita a Imbersago. Avrebbe dovuto comparire in televisione a Domenica In come ospite, invece ha dovuto fermarsi in ospedale a Merate e rinunciare alla presenza in tv. Il noto cantautore genovese di 65 anni, che da più di trent'anni ha casa a Imbersago, in provincia di Lecco, quest'oggi, domenica 1 febbraio, si è sentito poco bene. Nulla di grave sembra, un leggero malessere, ma ha preferito rivolgersi ai medici e agli operatori del Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic, l'ospedale di Merate. I medici di turno lo stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti del caso, ma, appunto, non dovrebbe essere nulla di grave.

