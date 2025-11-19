Ha un malore dopo lo scontro con un' altra auto | ricoverato in ospedale

Parmatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontro fra due auto in via Spezia. Uno dei conducenti ha riportato un malore (causato forse dallo spavento) e per questo è stato trasportato in ospedale dal 118, arrivato sul posto. Le sue condizioni sono giudicate di media gravità. L'incidente si è verificato oggi pomeriggio e la dinamica è in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

