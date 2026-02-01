Ileana Argentin martedì camera ardente in Campidoglio poi funerali a Monte Mario

Questa mattina a Roma si sono svolti i funerali di Ileana Argentin, scomparsa ieri. La camera ardente si è tenuta nel Campidoglio, dove amici, colleghi e cittadini hanno potuto renderle l’ultimo saluto. Dopo le cerimonie, il corteo si è spostato a Monte Mario per la cerimonia funebre. La città saluta una figura nota e apprezzata.

(Adnkronos) – Martedì 3 febbraio a Roma la camera ardente in Campidoglio per l'ultimo saluto a Ileana Argentin, morta ieri. Argentin aveva 62 anni ed era affetta da amiotrofia spinale. Deputata Pd per due legislature dal 2008 al 2018, è stata sempre molto attiva nel mondo dell'associazionismo e volontariato. Paladina dei diritti delle persone con disabilità, da consigliera comunale a Roma, prima con il sindaco Francesco Rutelli e poi con Walter Veltroni, si occupò di disabilità e salute mentale. Da deputata è stata prima firmataria di una proposta di legge sul 'dopo di noi' poi confluita nel testo unificato approvato nel 2016, per dare un supporto alle persone con disabilità gravi quando i loro genitori non ci sono più.

